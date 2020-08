Maersk verdubbelt winst ondanks krimp containervervoer

Gepubliceerd op | Views: 247

KOPENHAGEN (AFN) - De Deense containervervoerder A.P. Møller-Maersk heeft in het tweede kwartaal de winst ruim verdubbeld ondanks dat het bedrijf minder goederen heeft vervoerd. Onder de streep bleef bijna 360 miljoen euro over dankzij lagere brandstofprijzen, hogere vrachttarieven en kostenbesparingen.

De vraag naar goederen heeft door de coronacrisis in veel landen een flinke tik gekregen. Dat heeft een directe impact op de hoeveelheid goederen die wereldwijd verhandeld en vervoerd wordt. Toch was de terugval was minder groot dan in mei door Maersk werd verwacht. De containervervoerder trok al in maart zijn eigen financiële verwachtingen voor het hele jaar in. De omzet daalde in het tweede kwartaal op jaarbasis met 6,5 procent.

De gesloten grenzen, lockdowns en reisbeperkingen maken het ook moeilijk voor het bedrijf om zeevarend personeel thuis te krijgen wier contract is verlopen. "Het is een hardnekkige kwestie die ons ernstig zorgen baart en we blijven zoeken naar oplossing", zegt topman Søren Skou.