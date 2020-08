Amazon gaat boodschappen Britse supermarkt Morrisons bezorgen

Gepubliceerd op | Views: 715 | Onderwerpen: Groot-Britannië, levensmiddelen

BRADFORD (AFN) - De Britse supermarktketen Morrisons gaat een samenwerking aan met webwinkelreus Amazon. Het volledige assortiment van Morrisons is vanaf nu bij Amazon te bestellen en klanten van de Amerikaanse webwinkel met een Prime-account kunnen die boodschappen ook gratis binnen een dag thuis laten bezorgen.

De samenwerking gaat van start voor klanten in de omgeving van Leeds, waar Morrisons zijn hoofdkantoor heeft. Het is de bedoeling dat de dienst later wordt uitgebreid. Morrison's heeft 494 supermarkten in het Verenigd Koninkrijk. Bestellingen via Amazon worden in de lokale supermarkt bijeengezocht en vervolgens door een bezorgbedrijf dat met Amazon samenwerkt naar de klant gebracht.

Amazon begeeft zich al langer op de boodschappenmarkt. Zo heeft het bedrijf in de Verenigde Staten met Whole Foods een eigen supermarktketen. Ook in het Verenigd Koninkrijk verkoopt de techreus al boodschappen onder de noemer Amazon Fresh die in delen van het land ook al dezelfde dag worden bezorgd. Voor de rest van het Verenigd Koninkrijk moet dat later dit jaar ook kunnen.