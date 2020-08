Hogere omzet ICT Group ondanks coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 234

BARENDRECHT (AFN) - Automatiseerder ICT Group heeft zijn omzet in het eerste halfjaar verbeterd hoewel het bedrijf de gevolgen van de coronacrisis in het tweede kwartaal wel degelijk merkte. De productiviteit had toen te lijden onder de maatregelen om het virus in te dammen, zoals thuiswerken. Vanaf juni verbeterde dat weer. ICT Group heeft ook maatregelen genomen om de kosten te beheersen.

De automatiseerder voerde de omzet met 2 procent op tot 81,4 miljoen euro. De meeste groei zat daarbij bij de Bulgaarse activiteiten. In Nederland en Zweden merkte ICT meer van de invloed van het coronavirus. Overigens daalde de omzet als overnames uit het afgelopen jaar niet meetellen. Het bedrijfsresultaat bleef met 8,9 miljoen euro vrijwel gelijk aan vorig jaar. Onder de streep hield ICT Group in de eerste zes maanden 2,1 miljoen euro over, tegen 2,5 miljoen euro in de eerste helft van 2019.

Topman Jos Blejie haalt uit de verbetering van de resultaten in juni goede moed voor de rest van het jaar. Volgens hem kan ICT Group "snel profiteren" als de zakelijke activiteiten wereldwijd weer naar hun normale niveau terugkeren. De resultaten in de tweede helft van 2020 zullen echter nog in de lijn liggen van die in de eerste zes maanden.

Om zich te wapenen tegen economisch zwaar weer besloot ICT Group al eerder kosten te besparen en geen dividend uit te keren. Ook sprak het bedrijf een extra financieringsruimte af met zijn banken van 10 miljoen euro en werd de terugbetaling van andere leningen over een langere periode uitgesmeerd. Dat had al direct resultaat, want de vrije kasstroom kwam uit op 6,8 miljoen euro waar dat vorig jaar in dezelfde periode nog 3,8 miljoen euro was.