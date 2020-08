Techbedrijven helpen Nikkei vooruit

Gepubliceerd op | Views: 169

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is woensdag met een kleine winst geëindigd, na twee verliesbeurten op rij. Vooral de technologiebedrijven waren in trek in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Ook de nieuwe recordstand van de brede S&P 500 op Wall Street, die daarmee wist te herstellen van de door de coronacrisis veroorzaakte verliezen, bood steun aan de handel. De andere belangrijke beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent in de plus op 23.110,61 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse export in juli met 19,2 procent op jaarbasis is gedaald. De afname van de uitvoer was minder dan gevreesd. Bij de bedrijven behoorde telecomconcern en techinvesteerder SoftBank tot de sterkste stijgers. Ook de techbedrijven Fuijtsu en NEC deden goede zaken. Sony zakte daarentegen 2,8 procent, na het nieuws dat de Amerikaanse activistische investeerder Third Point een groot deel van zijn belang in het Japanse technologieconcern heeft verkocht.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de min. In Hongkong, waar de aanvang van de beurshandel werd uitgesteld vanwege tyfoon Higos, daalde de Hang Seng-index 1,1 procent. De Kospi in Seoul klom 0,8 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney steeg 0,7 procent.