Investeerder neemt belang in Hudson's Bay

Litt zal over de jaren heen teveel hebben betaald, nu koers 6,75, zou wel eens 10+ kunnen zijn geweest, dat smaakt de Heren Investors niet.

Baker had zelf het geweldige idee van Hudsons Bay NL op touw gezet. Ik zit 24 jaar in de retail en heb veel mee gemaakt maar dit concept in NL kon niet werken, iemand die dit wel vindt komt niet uit Nederland!

Signa wil ze nog niet voor niets erbij hebben, geheel is onverkoopbaar.

De enigste optie is verkopen aan Witteveen (heeft Blokker gekocht!!! Kopen, er 300 milj erbij gekregen).

Voor 200 Milj erbij is het mogelijk om de deal aan Witteveen voor te leggen, dit is het te verwachte verlies de komende 3 jaar.

Daarna is het over en uit voor allen bij elkaar, Blokker, Big Bazar en dan HB.

Dit is niet grappig bedoeld maar zeer triest.