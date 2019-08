ArcelorMittal koploper op groen Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.204 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is maandag met winst de handel uit gegaan. Ook elders in Europa was het sentiment positief, geholpen door de hoop op extra stimuleringsmaatregelen van centrale banken wereldwijd. Ook de mildere toon in de handelsvete tussen China en de VS deed de graadmeters goed. Met name grondstofbedrijven wisten te profiteren. In de AEX was staalreus ArcelorMittal de sterkste stijger.

De AEX-index eindigde de sessie met een winst van 1,1 procent op 547,91 punten. De MidKap won 2,2 procent tot 805,34 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,3 procent vooruit.

ArcelorMittal won 3,6 procent aan beurswaarde. In de MidKap stonden metalenspecialist AMG (plus 4,7 procent) en roestvrijstaalproducent Aperam (plus 3,9 procent) bij de koplopers.

Europa

Ook elders in Europa was het een goede dag voor grondstofbedrijven. Zo won Outokumpu in Helsinki 3,2 procent en in Frankfurt sloten Salzgitter en ThyssenKrupp op ruime winsten. In Londen gold hetzelfde voor onder meer Glencore, Rio Tinto en Antofagasta.

IMCD (min 2 procent) zette in Amsterdam de daling voort. De Rotterdamse chemicaliëndistributeur kelderde vrijdag al dik 15 procent na een tegenvallend handelsbericht. Biotechnologiebedrijf Galapagos (min 2,7 procent) sloot de rij.

Air France-KLM

Air France-KLM klom in de MidKap 2,7 procent na een adviesverhoging door Citi. De Franse krant La Tribune meldde daarnaast dat bij de Franse tak van Transavia wordt gezind op nieuwe werkonderbrekingen. BAM won 2,1 procent. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft het bouwbedrijf om opheldering gevraagd over de laatste tegenvallers en de vooruitzichten.

In Oslo steeg Norwegian Air 4,1 procent. De noodlijdende Noorse luchtvaartmaatschappij verkoopt zijn gehele belang in bankbedrijf Norwegian Finans Holding om de balans te versterken. In Brussel daalde Bpost 0,7 procent. Het Belgische postbedrijf bevestigde dat topman Koen Van Gerven eind februari vertrekt.

De euro was 1,1095 dollar waard, evenveel als bij de slotbel op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 55,72 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 59,31 dollar per vat.