Bundesbank waarschuwt voor recessie Duitsland

Geen wonder met Angela Merkel, die de hele economie tegenwerkt, kerncentrales dicht, geen cent voor infrastructuur, belasting verhoging, ruzie met Rusland, Engeland en Trump.



Een waardeloos figuur die wel naar macht streeft, maar die niet of verkeerd gebruikt, en de EU meer macht geeft en nieuwe armoedige en corrupte leden vergaart

Over de “opvang” van meer dan 1 miljoen vluchtelingen maar te zwijgen. Hoort bij het plan van Brussel om culturen meer met elkaar te mixen. Dat is ook wat Frans Timmermans voorstaat. Hij is niet wijzer.