Citi geeft Air France-KLM koopadvies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Citi verhoogt zijn beleggingsadvies voor Air France-KLM naar buy. De Amerikaanse bank ziet positieve punten in de Europese luchtvaartsector en verwacht dat Air France-KLM gaat werken aan een belangrijk programma om de marge te verbeteren.

Over het algemeen denkt Citi dat het verkeersvolume buiten Duitsland aan het stabiliseren is, terwijl de capaciteitsgroei afzwakt, met name op korte routes in Europa. Het optimisme voor de Europese luchtvaartindustrie zou zeker tot eind dit jaar moeten aanhouden, aldus de bank.

Het aandeel Air France-KLM noteerde maandag omstreeks 10.10 uur een plus van 2,5 procent op 10,44 euro.