Beurzen over breed front omhoog

Gepubliceerd op | Views: 1.831

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam stond maandag in het groen. Ook de andere Europese beurzen gingen over een breed front omhoog. Beleggers hopen op meer stimuleringsmaatregelen van de wereldwijde centrale banken en kijken uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole later deze week.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 546,94 punten. De MidKap dikte 1,5 procent aan tot 800,17 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,9 procent bij.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was staalfabrikant ArcelorMittal met een winst van ruim 2 procent. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een verlies van 2 procent. In de MidKap stond metalenspecialist AMG bovenaan met een plus van 3,6 procent. Vastgoedbedrijf WDP en optiekketen GrandVision waren de enige dalers met minnen van 0,1 procent.

Air France-KLM

Air France-KLM steeg 1,9 procent na een adviesverhoging door Citi. De Franse krant La Tribune meldde daarnaast dat bij de Franse tak van Transavia wordt gezind op nieuwe werkonderbrekingen.

BAM won 0,9 procent. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft het bouwbedrijf om opheldering gevraagd over de laatste tegenvallers en de vooruitzichten. Plotselinge projectverliezen dwongen BAM een streep te zetten door de winstverwachting voor 2019. Donderdag presenteert het bouwconcern de halfjaarcijfers.

Koersen

In Oslo maakte Norwegian Air een koerssprong van bijna 9 procent. De noodlijdende Noorse luchtvaartmaatschappij verkoopt zijn gehele belang in bankbedrijf Norwegian Finans Holdings om de balans te versterken. In Brussel daalde Bpost 0,6 procent. Het Belgische postbedrijf bevestigde dat topman Koen Van Gerven eind februari vertrekt. Dat is een jaar vóór het einde van zijn zesjarige termijn.

De euro was 1,1101 dollar waard tegen 1,1095 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 55,58 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 59,36 dollar per vat.