'Openingswinst voor Beursplein 5'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag naar verwachting met winst. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te beginnen. Beleggers letten deze week vooral op de notulen van de beleidsvergaderingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) en de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole.

Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, liet zondag in een interview met Fox News weten dat de Verenigde Staten niet afstevenen op een recessie. Volgens Kudlow staat de Amerikaanse economie er goed voor. Ook een oplossing voor de handelsoorlog met China, die ook zorgt voor nervositeit op de beursvloeren, is volgens hem nog steeds mogelijk.

Apple-topman Tim Cook heeft de Amerikaanse president Trump uitgelegd dat Apple door de Amerikaanse importheffingen op Chinese producten er qua concurrentiepositie op achteruit gaat. Grote tegenstrever Samsung heeft daar geen last van. Trump liet weten dat Cook een beklijvend pleidooi had gehouden.

BAM

Op Beursplein 5 staat BAM in de schijnwerpers. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft het bouwbedrijf om opheldering gevraagd over de laatste tegenvallers en de vooruitzichten. Plotselinge projectverliezen dwongen BAM een streep te zetten door de winstverwachting voor 2019. Donderdag presenteert het bouwconcern de halfjaarcijfers.

Ook Air France-KLM staat in het nieuws. Volgens de Franse krant La Tribune wordt bij de Franse tak van Transavia gezind op nieuwe werkonderbrekingen. Afgelopen weekend viel al zo'n 5 procent van de geplande vluchten van Transavia France uit door acties van cabinepersoneel. Nu hebben ook piloten aangegeven het werk neer te willen leggen bij de dochtermaatschappij van Air France-KLM, in de periode van september tot half oktober.

Olieprijzen

De Europese beurzen sloten vrijdag hoger. De AEX-index steeg,3 procent tot 541,94 punten en de MidKap klom 1,5 procent tot 788,07 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,3 procent. Ook Wall Street eindigde de turbulente beursweek met winst. De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent in de plus op 25.886,01 punten. De brede S&P 500 won 1,4 procent en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,7 procent.

De euro was 1,1088 dollar waard tegen 1,1095 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 55,42 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 59,33 dollar per vat.