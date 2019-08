Apple-topman legt Trump gevolg heffingen uit

Uitgelegd? In de zin van: ok mr President, nu even je grote mond houden dan leg ik het je nog een keer uit. En niet steeds er doorheen praten nu. Als je iets 25% of zo duurder maakt dan moeten onze mensjes daar eerst over nadenken. Ze stellen de aankoop uit tot de 25% er weer af gaat misschien. Zo koop jij, Donald, ook iets liever goedkoper dan duurder. Toch? Zeker als het extra geld naar mensen gaat die dat helemaal niet nodig hebben. Begrijp je Donald dat het laten maken van onze spulletjes helemaal niet in de VS kan. In China is alles veel goedkoper. Onze VS mensen krijgen nu al te weinig betaald en bovendien hebben we zon slechte infrastructuur ( zoek dat woord maar even op Donald) dat we niet eens in staat zijn om een slechte auto in elkaar te zetten laat staan een iPhone.



Zo, de blokkenhoek is vrij om in te gaan spelen.