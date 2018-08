Grote dossiers bepalen beursweek

Gepubliceerd op | Views: 481

AMSTERDAM (AFN) - Het cijferseizoen, waarin tal van bedrijven met hun halfjaarcijfers komen, is over zijn drukste periode heen. Toch wacht beleggers wederom een flink gevulde beursweek. Met de handelsoorlog, de problemen met de Turkse lira en de onrust rondom Tesla spelen enkele grote dossiers die de beurskoersen flink in beweging kunnen zetten.

Onderhandelaars uit China en de Verenigde Staten werken naar verluidt aan een plan om de handelsoorlog tussen beide landen voor november op te lossen. Dan staan ontmoetingen gepland tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping die als slotstuk kunnen dienen.

Waar in de handelsoorlog enige hoop gloort, lijkt Turkije allesbehalve uit de problemen. De grote kredietbeoordelaars Moody's en Standard & Poor's (S&P) hebben hun kredietoordeel voor het land verlaagd. De Turkse economie zit al enige tijd in zwaar weer en nu neemt de VS ook nog eens maatregelen tegen Turkije omdat het weigert een Amerikaanse predikant vrij te laten. Hierdoor is de Turkse lira sterk in waarde gedaald, wat onder meer drukt op de bankensector.

Tesla

Bij maker van elektrische auto's Tesla is het de laatste tijd erg onrustig door tweets van topman Elon Musk. Hij heeft gezegd dat hij Tesla van de beurs wil halen en dat de financiering al rond zou zijn. De Amerikaanse beurswaakhond SEC is bezig met een formeel onderzoek. Musk zelf zit er inmiddels redelijk doorheen, verklaarde hij in een emotioneel interview. Toch is een andere manier van werken volgens hem geen optie.

Bedrijven die deze week de boeken openen zijn onder meer de Chinese internetreus Alibaba en de Australisch-Britse mijnbouwgigant BHP. Aan het Damrak presenteren betalingsverwerker Adyen en bouwer BAM hun resultaten. Op macro-economisch vlak zijn er onder meer inkoopmanagersindexen over de Europese en Amerikaanse industrie en gegevens over de huizenverkoop in de VS.

Ook de luchtvaartsector staat in de schijnwerpers. Ryanair kampte deze zomer al met diverse acties en is er nog niet uit met vakbonden. Bij Air France wordt ook weer gewaarschuwd voor nieuwe stakingen en bij KLM dreigen eveneens acties.