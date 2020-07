Prosus mogelijk gepasseerd in strijd om Marktplaats-moeder

En wat als Prosus nu eens E 8 mld in OLX zou steken? Moeilijk te beoordelen voor een normale kleine aandeelhouder. Zou zeggen: Prosus laat je niet gek maken er zijn meer kansen en dit ziet eruit als een Amerikaanse veredelende big money trick.



Doe dus maar niet! Ze zetten die tak niet voor niets in de uitverkoop.



1, Het is verborgen rotzooi..... dan niet doen!



2. Het is de kroonjuweel met zoveel zo niet het onmogelijke uit kopers trekken..... dan ook niet doen.



3. Wat stelt stellen de onderdelen precies voor zonder elkaar? Mij onduidelijk.



Groet, Jonas