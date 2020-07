Prosus mogelijk gepasseerd in strijd om Marktplaats-moeder

Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN) - De advertentietak van internetbedrijf eBay, waar onder andere Marktplaats onder valt, gaat mogelijk aan de in Amsterdam gevestigde techinvesteerder Prosus voorbij. EBay zou na de verkoop een minderheidsbelang in de divisie willen houden, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Doordat Prosus een bod op alle aandelen heeft gedaan, zouden voorstellen van andere bieders aantrekkelijker zijn geworden.

EBay zette de advertentietak onder druk van activistische aandeelhouders in de etalage. Zij menen dat het Amerikaanse bedrijf veel waardevoller wordt voor beleggers als het zich meer richt op de bekende veilingsite waaraan eBay zijn naam ontleent. Het verkoopproces bereikt volgens Bloomberg de eindfase, waarbij eBay mogelijk binnen enkel dagen beslist met wie het exclusieve vervolggesprekken voert.

Prosus, dat met OLX al een bedrijf in online marktplaatsen heeft, legde naar verluidt het hoogste bod neer voor eBays advertentietak. Volgens bronnen zou de verkoop van de divisie eBay tot wel 8 miljard dollar kunnen opleveren.

Adevinta

Nu eBay zelf een aanzienlijk minderheidsbelang wil houden, zou een bod van de Noorse branchegenoot Adevinta interessanter zijn geworden. In tegenstelling tot Prosus zouden de Noren een bod in contanten én aandelen hebben gedaan, waarbij eBay nog belang in handen houdt. Ook een consortium van investeerders Blackstone, Permira en Hellman & Friedman dingen naar de Marktplaats-moeder. Hun voorstel zou eveneens ruimte bieden voor een minderheidsbelang.

Prosus ontstond vorig jaar door de afsplitsing van alle technologie-investeringen van het Zuid-Afrikaanse media-imperium Naspers. Het bedrijf verloor eerder dit jaar een felle overnamestrijd om de Britse maaltijdbezorger Just Eat van het Nederlandse Takeaway.