Spanning Iran drukt Wall Street omlaag

In ieder land is er wel wat. Dat kwalificeert niet of het ene systeem beter is dan de ander. Ieder systeem heeft voordelen en nadelen. Dat wij prat gaan op onze vrijheden, wil toch niet zeggen dat de leefomstandigheden goed zijn. Of andersom, als ik niets mag zeggen, maar ik het verder best naar mijn zin heb in juist goede leefomstandigheden.



Je moet het maar doen met waar je bent geboren en het beste er van maken.