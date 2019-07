Wall Street nog net in het groen in middag

Gepubliceerd op | Views: 153

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag halverwege de handelsdag nipt in het groen. Beleggers verwerkten kwartaalcijfers van onder meer Microsoft en American Express. De handelsperikelen tussen de Verenigde Staten en China en de spanningen met Iran hingen boven de markt. Verder verweet president Donald Trump de Fed de rente nodeloos hoog te houden en verwerkten beleggers cijfers over het consumentenvertrouwen.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 (Nederlandse tijd) 0,3 procent hoger op 27.295 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won een fractie tot 2995 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg ook een fractie tot 8210 punten.

Beleggers beloonden Microsoft met een stijging van 1,3 procent tot het hoogste niveau ooit. Het softwarebedrijf voerde de omzet op en haalde ruim de helft meer winst. Het grootste bedrijf ter wereld gemeten naar beurswaarde profiteerde vooral van de sterk gestegen inkomsten uit clouddiensten.

Inkijkje

American Express gaf ook een inkijkje in de boeken en daalde 2,6 procent. De aanbieder van creditcards profiteerde van het feit dat klanten meer uitgaven met hun American Express-kaart en ook meer leenden bij het bedrijf. De omzet en de winst gingen daardoor omhoog.

Boeing dikte 4,6 procent aan nadat de vliegtuigbouwer liet weten 4,9 miljard dollar opzij te hebben gezet vanwege de crisis rond de 737 MAX-toestellen. Beleggers toonden zich opgelucht dat de rekening voor compensatie van luchtvaartmaatschappijen niet hoger uitpakt.

Beleid

Trump reageerde op een speech van het hoofd van de centrale bank van New York, John Williams. Die sprak over snel monetair ingrijpen in tijden van economische zwakte. Beleggers reageerden daar snel op door in te zetten op een spoedige renteverlaging. De Fed krabbelde later terug door te zeggen dat Williams' woorden academisch bedoeld waren en niet over actueel beleid gingen.

Verder maakte Schlumberger bekend dat topman Pål Kibsgaard na acht jaar vertrekt. De oliedienstverlener zakte XXX procent. Vermogensbeheerder BlackRock rapporteerde een lagere winst. Analisten hadden al rekening gehouden met een winstdaling, maar toch vielen de resultaten tegen. Het aandeel noteerde 1,7 procent lager.

Verbetering

Manpower won 1,3 procent. De uitzender had het moeilijk met een omzetdaling van 5 procent. Ook de winst daalde. Manpower ziet echter wel verbetering in het derde kwartaal. PepsiCo maakte bekend de Zuid-Afrikaanse voedselproducent Pioneer Foods over te nemen voor 1,7 miljard dollar en zakte 1,4 procent.

De euro was 1,1224 dollar waard, tegen 1,1222 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 55,14 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 62,02 dollar per vat.