Trump haalt weer uit naar Fed

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw uitgehaald naar de Federal Reserve. Hij verwijt de Amerikaanse koepel van centrale banken de rentetarieven onnodig hoog te houden.

"Door het foute beleid van de Federal Reserve betalen we veel hogere rentetarieven dan andere landen die niet aan ons kunnen tippen op economisch vlak. Met andere woorden: onze rentekosten zijn hoger dan in andere landen terwijl ze lager zouden moeten zijn", betoogde Trump op Twitter.

Totdat Trump aantrad, was het zeer ongebruikelijk voor Amerikaanse presidenten om zich openlijk te bemoeien met de Fed, dat een onafhankelijk monetair beleid voert. Trump heeft echter al meerdere keren uitgehaald naar de door hem aangestelde Fed-voorzitter Jerome Powell en diens voorganger Janet Yellen.

Zwakte

Trump reageerde op een speech van het hoofd van de centrale bank van New York, John Williams. Die sprak over snel monetair ingrijpen in tijden van economische zwakte. Beleggers reageerden daar snel op door in te zetten op een spoedige renteverlaging.

Een woordvoerder van de Fed in New York liet later echter weten dat het om een academische speech ging en niet over actueel monetair beleid. Het is ongebruikelijk voor de Fed om een speech lid achteraf af te zwakken. Beleggers houden zulke toespraken altijd nauwlettend in de gaten op hints over mogelijke rentestappen of andere ingrepen.