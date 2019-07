Wall Street noteert kleine plus bij opening

Gepubliceerd op | Views: 345

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine plussen aan de handelsdag begonnen. Beleggers verwerkten kwartaalcijfers van onder meer Microsoft en American Express. Verder blijven de handelsperikelen tussen de Verenigde Staten en China en de spanningen met Iran boven de markt hangen, en uitte president Donald Trump weer eens kritiek op het rentebeleid van de Fed.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,3 procent hoger op 27.305 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won ook 0,3 procent tot 3003 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 8240 punten.

Beleggers beloonden Microsoft met een stijging van 2,2 procent. Het softwarebedrijf voerde de omzet op en haalde ruim de helft meer winst. Het technologieconcern profiteerde vooral van de sterk gestegen inkomsten uit clouddiensten.

Crisis

Boeing dikte 2 procent aan nadat de vliegtuigbouwer liet weten 4,9 miljard dollar opzij te hebben gezet vanwege de crisis rond de 737 MAX-toestellen. Dat geld verwacht Boeing nodig te hebben om luchtvaartmaatschappijen te compenseren voor de schade die zij lijden omdat de 737 MAX al maanden aan de grond moet blijven.

American Express gaf ook een inkijkje in de boeken en daalde 0,9 procent. De aanbieder van creditcards profiteerde van het feit dat klanten meer uitgaven met hun American Express-kaart en ook meer leenden bij het bedrijf. De omzet en de winst gingen daardoor omhoog.