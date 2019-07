Beheerd vermogen BlackRock groeit

Gepubliceerd op | Views: 340

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock heeft in het tweede kwartaal zijn beheerd vermogen zien groeien. In totaal had de firma ruim 6,84 biljoen dollar onder beheer, een stijging van 9 procent op jaarbasis.

De netto-instroom van nieuwe kapitaal bij BlackRock was bijna 151 miljard dollar, tegenover 20 miljard dollar een jaar eerder. De omzet daalde 2 procent tot 3,5 miljard dollar. Dat komt onder andere doordat 's werelds grootste vermogensbeheerder minder commissies voor zijn diensten opstreek. Onder de streep hield BlackRock 1 miljard dollar over, een afname van 7 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar.