Oplichting..



Of het Crypto zijn of gewone aandelenhandel, opgelicht wordt je altijd.

Je denkt toch niet als er waakhonden zijn en regelgeving dat daarmee de problemen zijn opgelost. Niemand kijkt naar programma "Kanniewaarzijn", dan weet je dat oplichting achter de schermen plaatsvinden in een democratie ?.



VW schandaal

Banken schandaal

Libor schandaal

Derivatenschandaal

lijst wordt te lang als wij doorgaan



Hypocrisie zit bij ons vastgeroest.

We doen als wij roomser dan de paus zijn.



Oude elite = bang voor nieuwe ontwikkelingen.

Eerst waren ze tegen internet (privacy schending). Het is er toch van gekomen.

Toen waren ze bang voor elektrische auto's. Tesla werd verguisd, maar elektrisch auto's kwamen toch.

Nu BTC.... en weer zullen ze het verliezen.



Omarm de nieuwe ontwikkelingen ipv als een zombie proberen alles tegen te houden.