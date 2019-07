Hoop op renteverlaging stuwt beurzen

Thanks to Dragie is de rente sinds de crisis niet verhoogd. Niet zo vreemd, de staatsschuld in Italie is 2400 miljard, 1% rente is dus 24 miljard erbij, kunnen ze niet betalen.



De rente is al negatief maar de spaarrente nog niet. Als de spaarrente negatief wordt, volgt een bankrun en komen de banken in de knel.



Kortom ECB zit in een spagaat en heeft geen instrumenten meer om de economie te stimuleren; fijn idee voor als we echt in een recessie belanden.