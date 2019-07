Wereldhave België krikt huurinkomsten op

Gepubliceerd op | Views: 847 | Onderwerpen: België

VILVOORDE (AFN) - De huurinkomsten van Wereldhave België zijn in de eerste helft van het lopende jaar gestegen vergeleken met een jaar geleden. Dat is voornamelijk toe te schrijven aan de positieve bijdrage van de retailparken in Brugge en Turnhout. De Belgische tak van Wereldhave benadrukt dat het sterk presteerde ondanks het faillissement van CoolCat, dat meerdere panden huurde.

De huurinkomsten bedroegen 30 miljoen euro in de afgelopen zes maanden. In de eerste helft van 2018 ging er 25,7 miljoen euro aan huurinkomsten in de boeken.

De reële waarde van de vastgoedbeleggingen dikte aan naar 971,0 miljoen euro. De toename is grotendeels toe te schrijven aan herwaardering van de erfpacht vanwege de toepassing van nieuwe boekhoudregels. Daarnaast is het project in Tournai met de naam ‘7 Fontaines’ opgeleverd.