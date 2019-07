Basic-Fit stelt operationeel directeur aan

Gepubliceerd op | Views: 387

HOOFDDORP (AFN) - Basic-Fit stelt Redouane Zekkri aan als operationeel directeur. Hij begint met ingang van augustus aan zijn nieuwe baan en wordt dan ook onderdeel van het topbestuur, naast topman Rene Moos en financieel directeur Hans van der Aar.

Zekkri brengt volgens Basic-Fit een "schat aan fitnesservaring" mee die hij zowel binnen als buiten het bedrijf heeft opgedaan. De 43-jarige werkt sinds 2008 voor de onderneming. Binnen Basic-Fit en "voorganger" HealthCity was Zekkri actief in verschillende managementfuncties, waarvan International Strategy & Expansion Director de recentste is. Voordat hij bij Basic-Fit kwam, werkte hij in verschillende rollen bij Fitness First.

Als operationeel directeur zal Zekkri de fitnessactiviteiten van Basic-Fit onder zijn hoede krijgen. Daarbij blijft hij rapporteren aan topman Moos.