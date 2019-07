Nuon-moeder Vattenfall voert omzet op

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: energie

STOCKHOLM (AFN) - De Zweedse energieproducent Vattenfall heeft in de eerste helft van het jaar zijn omzet opgevoerd. De moedermaatschappij van het Nederlandse energiebedrijf Nuon verdiende met name meer aan het verstrekken van elektriciteit. Vooral in Duitsland deed het bedrijf goede zaken.

De omzet steeg in de eerste zes maanden van het lopende jaar tot 84 miljard Zweedse kroon, omgerekend 8 miljard euro. Dat was een jaar geleden nog 75 miljard kroon. Dat betekent een groei van 12 procent. Het bedrijf profiteerde vooral van hogere elektriciteitsprijzen in het eerste kwartaal in Scandinavië. Deze daalden in het tweede kwartaal, maar dankzij het inzetten van derivaten wist Vattenfall het negatieve effect op de omzet te minimaliseren.

Onder de streep resteerde bijna zo'n 8 miljard Zweedse kroon. Dat was een jaar daarvoor nog een miljard minder.