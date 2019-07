Opnieuw hoog handelsoverleg VS en China

Gepubliceerd op | Views: 1.908 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten en China hebben opnieuw op hoog niveau handelsoverleg gevoerd. Het is de tweede keer dat er overleg is geweest sinds het recente sluiten van een wapenstilstand in de handelsvete tussen beide economische grootmachten.

Er waren telefonische gesprekken tussen de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer met Peking. Er zijn geen details bekend over de inhoud. Mnuchin verklaarde eerder deze week dat als het telefonisch overleg goed zou verlopen, hij en Lighthizer naar China zouden afreizen voor verdere gesprekken.

President Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping sloten op de recente G20-top in Japan een wapenstilstand in het handelsconflict. Overigens dreigde Trump deze week wel weer met meer importheffingen op Chinese goederen.