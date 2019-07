AB InBev verkoopt Australische brouwerij

Gepubliceerd op | Views: 616 | Onderwerpen: Australië, levensmiddelen

LEUVEN (AFN) - Bierbrouwerij AB InBev doet zijn Australische merk Carlton & United Breweries van de hand. De Japanse drankenfabrikant Asahi Group telt daarvoor 16 miljard Australische dollar neer, ongeveer 10 miljard euro. Asahi mag als gevolg van de deal ook de internationale merken van AB InBev in Australië gaan vermarkten.

AB InBev wil de opbrengsten gebruiken om schulden af te betalen. Daardoor wordt het bedrijf volgens de grootste brouwer ter wereld interessanter voor zijn aandeelhouders. Ook kan AB InBev daardoor weer makkelijker investeren in nieuwe groeimarkten.

Het Belgisch-Amerikaanse AB InBev blijft verder geloven in de strategie om een minderheidsbelang in zijn Aziatische tak van de hand te doen. Eerder deze week blies het bedrijf de beursgang van dat bedrijf aan de beurs in Hongkong nog af vanwege de zwakke vraag.