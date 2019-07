'Openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 2.219

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt vrijdag met winst te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk hoger beginnen. Beleggers putten moed uit de positieve stemming op de Aziatische markten en de hogere slotstanden in New York. Op het Damrak kwamen kleinere bedrijven als Accell, Wessanen, Beter Bed en Amsterdam Commodities (Acomo) met handelsberichten.

AkzoNobel liet weten "op dit moment" niet bezig te zijn met het inlijven van zijn Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het Nederlandse verfconcern voelt naar eigen zeggen ook geen druk om overhaast stappen te zetten, nu Axalta bezig is met het verkennen van zijn strategische opties. Eerder gingen geruchten dat AkzoNobel een van de partijen zou zijn met interesse in de Amerikaanse verfproducent.

Het aandeel van AEX-fonds IMCD zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Kepler Cheuvreux schroefden hun aanbeveling voor de chemicaliëndistributeur op naar kopen.

Accell

Fietsenfabrikant Accell zag de omzet op zijn belangrijkste markten in het eerste halfjaar flink groeien, dankzij de toegenomen vraag naar elektrische fietsen. De Noord-Amerikaanse tak van Accell liet geen verbetering zien. In het derde kwartaal wil de onderneming een strategische evaluatie afronden.

Beter Bed kondigde aan voor het einde van dit jaar deels of volledig uit zijn Duitse winkelketen Matratzen Concord, die kampt met de naweeën van een gifschandaal, te stappen. Verschillende partijen hebben volgens de beddenverkoper al interesse getoond in die keten. Daarnaast krijgt Beter Bed een lening van 7 miljoen euro van drie grote aandeelhouders.

Wessanen

Natuurvoedingsbedrijf Wessanen boekte in de eerste helft van dit jaar meer winst, op een iets lagere omzet. Vorige week lanceerde een consortium onder leiding van de Franse investeerder PAI Partners een bod op alle aandelen Wessanen met een waarde van in totaal 885 miljoen euro.

Thee-, specerijen- en notenhandelaar Amsterdam Commodities (Acomo) wist de marges in de eerste jaarhelft wat op te krikken. Het beursgenoteerde bedrijf sprak van een "lichte verbetering" van de marktomstandigheden. Toch is de situatie nog "kwetsbaar" gezien de geopolitieke omstandigheden, en de prijzen voor voedingsgrondstoffen blijven volgens Acomo over het algemeen op een laag niveau.

De euro was 1,1256 dollar waard, tegen 1,1227 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent tot 55,88 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 62,87 dollar per vat.