Trump uit kritiek op rentebeleid Fed

Een kat in het nauw maakt rare sprongen... ik wacht op een mondiale enquette rondom de vraag:



'Wie is de meeste onbetrouwbare figuur in de Amerikaanse politiek?'





(De VS heeft zich eigenlijk lelijk in de eigen vingers gesneden met de aanstelling van Trump, want die gaat over 2 of over 7 jaar een slagveld vol chaos achter zich laten... een tussentijds vertrek, om wat voor reden dan ook, zou denk ik in de ogen van de overgrote meerderheid van de mensheid zeer welkom zijn; immers, het is volgens mij niet gemakkelijk om iemand te vinden die nog nooit van de dwaze streken van Trump heeft gehoord)