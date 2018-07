Wall Street in mineur

De beurzen zijn tegenwoordig niets minder dan een pyramidespel gefinancierd door de centrale banken. Iedere malloot wil er bij zijn en ineens stort het als een kaartenhuis in elkaar. Dat moment, dat wil ik graag meemaken. Ik lach me de kriek. Hetzelfde met de huizenprijzen, ook al gefinancierd door de centrale banken. Die gaan binnenkort ook weer heel hard onderuit. Ik kan me lol niet op. En dan gaan al die domkoppen weer schreeuwen om hulp en dat ze het niet wisten.