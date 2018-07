Moeilijke markt blijft Acomo parten spelen

Gepubliceerd op | Views: 373

ROTTERDAM (AFN) - Thee-, specerijen- en notenhandelaar Amsterdam Commodities (Acomo) kampt nog steeds met moeilijke marktomstandigheden. Daardoor zijn de omzet en de winst in de eerste helft van het jaar gezakt ten opzichte van een jaar eerder.

Vooral de lagere handelsprijzen in een aantal belangrijke productgroepen zorgden ervoor dat de resultaten verslechterden. Ook spreekt Acomo van een focus op de korte termijn onder afnemers vanwege de onzekere uitkomst van besprekingen met betrekking tot invoerheffingen in diverse landen. Wel toonde de markt voor maanzaad herstel en liet het merk SunButter verdere groei zien. Ook waren er sterke prestaties in het segment Voedingsingrediënten.

De opbrengsten bedroegen uiteindelijk een kleine 336 miljoen euro, oftewel dik 5 procent minder dan in de eerste helft van 2017. De omzet werd onder meer gedrukt door ongunstige wisselkoerseffecten. Het bedrijfsresultaat (ebitda) ging bijna 12 procent omlaag tot zo'n 25 miljoen euro en onder de streep hield Acomo bijna 11 procent minder over, met een nettowinst van 15,5 miljoen euro. Het bedrijf geeft geen voorspellingen voor de marktontwikkelingen en resultaten in het lopende boekjaar.