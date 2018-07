Lavide probeert meer beleggers aan te spreken

Gepubliceerd op | Views: 293

ALKMAAR (AFN) - Lavide heeft Kempen & Co benoemd tot zogeheten liquiditeitsverschaffer. Met ingang van augustus zal die financiële partij zich inzetten om de liquiditeit van het aandeel Lavide op Euronext Amsterdam te vergroten.

De handel in aandelen Lavide zal vanaf 1 augustus tevens doorlopend worden, van 09.00 uur tot 17.30 uur in plaats van twee keer per dag een veilingmoment om 11.30 uur en 16.30 uur. Het beursbedrijf waar enkele gastouderbureaus onder vallen verwacht dat zijn aandeel zo een bredere groep beleggers kan aanspreken.