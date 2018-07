Gepubliceerd op | Views: 316

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM gaat twee parkeergarages bouwen op Britse vliegvelden. De opdracht voor de twee parkeergarages, een op Manchester Airport en een bij de Londense luchthaven Stansted hebben een gezamenlijke waarde van ongeveer 60 miljoen pond. Dat is omgerekend ongeveer 67 miljoen euro.

In Manchester bouwt BAM al aan een garage voor 6500 plaatsen. De eerste fase wordt volgende maand opgeleverd. Het hele bouwwerk moet in april 2019 klaar zijn.

De parkeergarage op Stansted krijgt 2500 plekken en daar is de bouw pas begonnen. Die garage is naar verwachting in mei volgend jaar af.

Ook is bekend geworden dat BAM-dochter AM, Dura Vermeer en Synchroon, een dochter van TBI Holdings, een intentieovereenkomst hebben getekend om de plannen voor de woningontwikkeling van de locatie Kwadrant B&F in Zoetermeer verder uit te werken en de haalbaarheid te onderzoeken. Van de klus zijn geen financiële details gemeld. Het is de bedoeling dat op de plek waar ooit volkstuintjes waren een hele nieuwe groen-stedelijke woonwijk uit de grond wordt gestampt.