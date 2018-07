Grote stroom bedrijfscijfers op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 390

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen donderdag naar verwachting met minnen aan de nieuwe handelsdag beginnen. Beleggers reageren op een grote stroom bedrijfsresultaten. Onder de bedrijven die de boeken openden zijn eBay, American Express en IBM. Verder worden cijfers over de WW-aanvragen gemeld en staan er data over de industrie in de regio Philadelphia op de rol.

Webwinkel eBay wist de afgelopen periode meer kopers naar zijn marktplaats te trekken. Dat leidde ook tot een hogere omzet en winst. Voor het hele jaar gaat eBay uit van een hogere winst. De omzetprognose werd iets bijgesteld. Het aandeel staat in de zogeheten voorbeurshandel fors lager.

Creditcardmaatschappij American Express zag de omzet eveneens stijgen, maar wist niet aan de gemiddelde verwachting van kenners te voldoen. De groei was onder meer te danken aan de sterkere Amerikaanse economie, waardoor klanten meer uitgaven op hun kaarten.

IBM

Voor IBM lijkt een hogere opening in de maak. Het techconcern zette meer omzet in de boeken, geholpen door zijn clouddivisie. Topman Ginni Rometty sprak van sterke omzet- en winstcijfers. Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer verfreus PPG Industries, aluminiumproducent Alcoa en sigarettenmaker Philip Morris.

De Amerikaanse kabelreus Comcast zal geen poging meer wagen om onderdelen van 21st Century Fox in te lijven. Wel blijven de Amerikanen in de race voor het Britse mediabedrijf Sky.

NXP Semiconductors

Chipbedrijf NXP Semiconductors lijkt lager te gaan openen na opmerkingen van de topman van Qualcomm. Het Amerikaanse bedrijf probeert al tijden NXP in te lijven. Volgens Qualcomm-baas Steve Mollenkopf wordt de overname van het Eindhovense bedrijf bemoeilijkt door de handelsspanningen met China. Het bedrijf kan volgens hem eventueel ook zonder NXP af. De Europese Commissie maakte verder bekend zijn onderzoek naar Qualcomm wegens prijsmanipulatie te hebben uitgebreid.

Verder staat pizzaketen Papa John's in de belangstelling. De op afstand gezette oprichter John Schnatter van Papa John's, die in opspraak kwam vanwege racistische uitlatingen, zou gesprekken hebben gevoerd met restaurantketen Wendy's over een samengaan van de bedrijven.

De beurzen in New York sloten woensdag overwegend licht hoger. De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 25.199,29 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,2 procent bij tot 2815,62 punten en techbeurs Nasdaq bleef vrijwel vlak op 7845,45 punten.