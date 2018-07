quote: jaar2018 schreef op 19 jul 2018 om 14:53:

Als er geen toestemming komt van EC is kans groot dat de koers weer terug gaat naar rond de € 36, dat is de koers van voor het bod van € 51,-.

Bovendien moeten ook nog andere landen de overname goed keuren, wat ook weer een extra risico van daling naar € 36 met zich mee brengt.



Er was daarvoor een bod van Atos van €46,-, of deze nog geinteresseerd zijn in een overname is echter niet bekend.