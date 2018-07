PPG voelt effect kostenstijgingen

Gepubliceerd op | Views: 366

PITTSBURGH (AFN) - Verfreus PPG Industries heeft het afgelopen kwartaal meer verf aan de man gebracht. Dit wisten de Amerikanen in doorsnee ook te doen voor een hogere prijs. Daartegenover stonden hogere kosten. Al met al resulteerde dit in een hogere kwartaalomzet maar een lager winstcijfer.

PPG, dat vorig jaar tevergeefs met een grote zak geld op de stoep stond bij AkzoNobel, zag de omzet in de maanden april, mei en juni met 9 procent stijgen tot 4,1 miljard dollar. Het verkoopvolume steeg in die maanden met 3 procent. Voor een pot verf moest in doorsnee 2 procent meer worden betaald. Verder profiteerde het bedrijf van overnames.

De winst uit voortgezette activiteiten daalde van 497 miljoen naar 371 miljoen dollar. Het bedrijf zag de rekening voor grondstoffen hoger uitvallen, terwijl stijgende olieprijzen het concern eveneens op kosten joeg. Verder zette het bedrijf 63 miljoen dollar opzij om een reorganisatie te bekostigen.