Sweco Nederland profiteert van prijsstijging

Gepubliceerd op | Views: 350 | Onderwerpen: Nederland

STOCKHOLM (AFN) - De prestaties van de Nederlandse divisie van het Zweedse ingenieursbedrijf Sweco zitten duidelijk in de lift. Sweco Nederland, waar het in 2015 ingelijfde Grontmij toe behoort, zag onder meer de omzet stijgen en wist ook de winstgevendheid te verbeteren. Dat kwam onder meer doordat het hogere prijzen kan rekenen voor zijn diensten, aldus Sweco in zijn kwartaalbericht.

Sweco Nederland sloot het tweede kwartaal af met een omzet van 492 miljoen kroon (47,5 miljoen euro). Dat betekende op eigen kracht een stijging van 10 procent. Het bedrijfsresultaat steeg van 14 miljoen naar 34 miljoen kroon. Naast hogere prijzen profiteerde het bureau ook van het gegeven dat er meer uren in rekening konden worden gebracht bij klanten.

Volgens Sweco is de eerder ingezette reorganisatie van Sweco Nederland afgerond. Het onderdeel ligt volgens de Zweden goed op koers voor aanhoudende winstgevende groei.