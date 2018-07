'Aperam aantrekkelijk aandeel'

Gepubliceerd op | Views: 429

AMSTERDAM (AFN) - Roestvrijstaalbedrijf Aperam biedt een interessante verhouding tussen risico en beloning. Ook levert het aandeel een aantrekkelijk dividend op, menen analisten van UBS. Ze verhoogden hun advies van neutral naar buy.

Volgens UBS is de markt voor roestvrij staal sterk. Bovendien kan Aperam profiteren van kostenvoordelen van de overname van VDM Metals in april.

UBS heeft een koersdoel van 43 euro voor Aperam. Het aandeel van het in Amsterdam genoteerde bedrijf stond rond 10.30 uur 1 procent in de plus op 37,71 euro.