'Winstgevendheid Sligro teleurstellend'

AMSTERDAM (AFN) - De onderliggende groei van groothandelsbedrijf Sligro is bemoedigend, maar de winstgevendheid is tot nu toe minder dan verwacht. Dat schrijft KBC Securities in een analistenrapport naar aanleiding van de halfjaarcijfers van het Veghelse bedrijf.

Sligro meldde donderdag dat de omzet met 11 procent steeg tot 1,1 miljard euro. De nettowinst zakte van 26 naar 25 miljoen euro. Voor de rest van het jaar verwacht Sligro een bedrijfsresultaat van 55 miljoen euro, exclusief de verkoop van EMTÉ-supermarkten

KBC ontwaart hierin een verbetering van de prestaties van Sligro tussen het eerste en tweede kwartaal, maar stelt dat winstmarge weleens zou kunnen tegenvallen. De Belgische bank benadrukt evenwel dat 2018 een jaar van transitie is voor voor het bedrijf, dat onder meer een overgenomen onderdeel van Heineken integreert. De resultaten zijn daarom slechts een momentopname en geen afspiegeling van de volledige potentie van Sligro.

Aandeel

Sligro liet ook weten de opbrengsten van de afstoting van EMTÉ aan zijn aandeelhouders uit te keren. Volgens KBC is dat een teken van vertrouwen bij het bedrijf.

KBC handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 51 euro per aandeel. Het aandeel Sligro stond omstreeks 10.00 uur 3,9 procent lager op 44,05 euro.