'Unilever iets minder dan voorzien'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Unilever heeft het tweede kwartaal, met een onderliggende omzetgroei van 1,9 procent, niet aan de verwachtingen voldaan. Dat schrijven kenners van Jefferies in een rapport over het was- en levensmiddelenconcern. ING-analisten wezen met name op de verbeterde marges.

Er werd door de kenners al wel rekening gehouden met een groeivertraging tot circa 2,3 procent. Dat deze nu nog lager uitvalt, tekent volgens Jefferies de moeizame omstandigheden in opkomende markten. Daarbij hielden de analisten al wel rekening met de situatie in Brazilië.

Unilever had eerder al gewaarschuwd voor de negatieve effecten van stakingen door truckers in het Zuid-Amerikaanse land. Het bedrijf benadrukte in een toelichting dat deze elfdaagse werkonderbreking de hele leveringsketen in de war schopte. Daarbij is Brazilië één van de grootste markten voor Unilever.

Winst per aandeel

Volgens ING is met name de verbetering van de marges goed nieuws voor Unilever. Het bedrijf besloot eerder te investeren in merken om marges te verbeteren. Daarmee kan het Brits-Nederlandse concern criticasters stil krijgen die menen dat Unilever alleen margeverbeteringen kan realiseren door in investeringen te snijden.

Jefferies noemde de marges, maar ook de winst per aandeel beter dan verwacht. Dat is volgens de kenners goed nieuws voor Unilever vooruitlopend op de tweede jaarhelft die ,,uitdagender" zal zijn. Jefferies handhaafde zijn koopadvies op het aandeel. Ook ING houdt vast aan zijn koopadvies.

Het aandeel Unilever stond omstreeks 09.35 uur 0,1 procent lager op 47,67 euro in een nagenoeg vlakke AEX-index.