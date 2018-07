'Vlak begin voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.388

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal donderdag naar verwachting vrijwel vlak beginnen na de sterke koerswinst een dag eerder. Ook elders in Europa openen de beurzen waarschijnlijk zonder grote koersuitslagen. Op het Damrak verwerken beleggers de resultaten van zwaargewicht Unilever. Ook Sligro kwam met cijfers.

Levensmiddelenconcern Unilever boekte in de eerste zes maanden een omzet van 26,4 miljard euro en een operationele winst van 4,9 miljard euro. Het concern stelt op koers te liggen om de doelen in 2020 te realiseren. De onderliggende omzetgroei zal dit jaar uitkomen tussen 3 en 5 procent.

Groothandelsbedrijf Sligro zag de omzet in de eerste jaarhelft met 11 procent stijgen tot 1,1 miljard euro. De nettowinst, exclusief de verkochte EMTÉ-supermarkten, zakte van 26 miljoen naar 25 miljoen euro. Voor het hele jaar rekent het bedrijf op een winst van 270 miljoen euro.

Galapagos

Ook Galapagos staat in de schijnwerpers. De biotechnoloog en zijn Duitse branchegenoot MorphoSys gaan met farmaceut Novartis samenwerken om het bestaande ontwikkelingsplan voor het antilichaam voor patiënten met eczeem aanzienlijk te verbreden. De deal levert de beide bedrijven een licentiebetaling van 95 miljoen euro op, en potentiële mijlpaalbetalingen.

Vastgoedinvesteerder NSI heeft zijn winstverwachting voor heel het jaar opgevoerd bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers. NSI rekent nu op een winst per aandeel in een bandbreedte van 2,50 euro tot 2,55 euro. Eerder was nog sprake van een range van 2,35 euro tot 2,45 euro.

Randstad

Uitzendbureau Randstad heeft korte tijd te maken gehad met een datalek. Door een softwarefout waren privégegevens van werkzoekenden die staan ingeschreven bij het bedrijf voor iedereen in te zien, meldt RTL Z.

De Europese beurzen sloten woensdag met mooie winsten. De AEX-index dikte 1,6 procent aan tot 568,19 punten en de MidKap kreeg er 1,3 procent bij tot 786,30 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,8 procent.

Olie

De beurzen in New York gingen overwegend licht vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 25.199,29 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent en techbeurs Nasdaq bleef vrijwel vlak.

De euro was 1,1633 dollar waard, tegen 1,1640 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 68,71 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder en werd verhandeld voor 72,69 dollar per vat.