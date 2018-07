Clouddiensten stuwen resultaten SAP

Gepubliceerd op | Views: 576

WALLDORF (AFN) - De Duitse softwarefabrikant SAP heeft het tweede kwartaal van het jaar fors meer omzet in de boeken gezet. Vooral de groei van de clouddiensten gaat in een sneller tempo dan eerder geraamd. Volgens de Duitsers betalen eerdere investeringen in de divisie zich uit. Het bedrijf scherpte de prognoses voor het hele jaar iets aan.

SAP wist in de maanden april, mei en juni een omzet van circa 6 miljard euro te genereren. Op basis van constante wisselkoersen betekende dit een groei met 10 procent. De clouddiensten waren goed voor ruim 1,2 miljard euro aan opbrengsten. Dit betekende een stijging van 40 procent, exclusief het effect van valutaschommelingen. Ook de nieuwe cloudboekingen, een goede graadmeter voor toekomstige omzet, zullen het bedrijf tevreden stemmen. Hier was sprake van een toename met 29 procent.

Voor het hele jaar voorziet SAP een hoger omzet bij zijn clouddiensten tot een bedrag van 5,2 miljard euro. Tegen 2020 zal 29 procent van de totale omzet cloudgerelateerd zijn. Verder verhoogde SAP de onderkant van zijn eerder afgeven bandbreedte voor de totale omzet voor dit jaar. Die zal ergens uitkomen tussen de 25 miljard en 25,3 miljard euro, exclusief wisselkoerseffecten.