Volvo Cars voelt nog weinig van heffingen

STOCKHOLM (AFN/RTR) - Volvo Cars heeft in het tweede kwartaal meer auto's verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De autofabrikant, sinds 2010 in handen van het Chinese Geely, lijkt nog geen last te hebben van het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. In dat laatste land zag Volvo zijn verkoopcijfers het hardst stijgen.

In totaal rolden in de drie maanden tot 30 juni 170.232 auto's uit de fabrieken van Volvo, ruim 14 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Verenigde Staten verkocht het merk, mede dankzij de populariteit van zijn SUV CX90, een derde meer dan in het tweede kwartaal van 2017.

De opbrengsten van Volvo stegen met bijna 27 procent tot 66 miljard Zweedse kroon (6,4 miljard euro). Onder de streep resteerde een nettowinst van een kleine 3 miljard kroon, tegen 2,1 miljard in dezelfde periode vorig jaar.