NSI voert winstverwachting op

HOOFDDORP (AFN) - NSI heeft zijn winstverwachting voor heel het jaar opgevoerd. Dat maakte de vastgoedinvesteerder donderdag bekend bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers.

NSI rekent nu op een winst per aandeel, op basis van boekhoudmethode EPRA, in een bandbreedte van 2,50 euro tot 2,55 euro. Eerder was nog sprake van een range van 2,35 euro tot 2,45 euro. De bijstelling wordt onder meer veroorzaakt door ,,progressie op het gebied van verhuur'', maar ook een herfinanciering en recente acquisities.

In de eerste zes maanden van het jaar kwam de winst per aandeel uit op 1,19 euro. De leegstand in de portefeuille bedroeg 16,6 procent, een daling van 1,8 procent ten opzichte van eind vorig jaar. NSI maakte verder bekend dat het een historisch kantoorgebouw heeft gekocht aan de Lange Voorhout 7 in Den haag. De aankoopprijs is 13,9 miljoen euro.