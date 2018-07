'Gegevens werkzoekenden Randstad zichtbaar'

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Uitzendbureau Randstad heeft korte tijd te maken gehad met een datalek. Door een softwarefout waren privégegevens van werkzoekenden die staan ingeschreven bij het bedrijf voor iedereen in te zien, meldt RTL Z. Het ging bijvoorbeeld om e-mail- en woonadressen, telefoonnummers, opleidingsniveau, werkervaring en salariswensen.

De gegevens zijn minstens één dag openbaar geweest. In een halfuur tijd lukte het RTL Z om zeven verschillende profielen in te zien. Het lek werd ontdekt door beveiligingsonderzoeker Dennis Veninga van Networking4all. Toen hij Randstad erop wees, werd het binnen enkele uren verholpen. Oorzaak was een woensdagavond doorgevoerde update op de website van Randstad.