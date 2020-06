Coronavrees drukt Wall Street in het rood

quote: Andy5 schreef op 19 juni 2020 23:57:

Haha, denk het niet en 600 is realistischer.

600 realistischer?!!!! Koekoek! In de VS breekt nu (helaas) de hel los. Nu komt het besef pas van 'goh we moeten is ingrijpen (Zie apple en de effecten zijn pas weer merkbaar over twee weken)'. Ik ben bang dat het helaas een drama beursweek wordt volgende week... gelukkig nu eerst weekend. Fijn weekend!