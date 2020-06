Fed-voorzitter: economisch herstel van crisis wordt uitdagend

quote: twintrader schreef op 19 juni 2020 20:42:

Vooral deze mensen moeten hun mond eens houden!



Niemand weet hoe het herstel gaat lopen en zulke doemdenkers moeten gewoon hun mond houden.



Inclusief dat domme mens van de europeese centrale bank. Zij kan echt alleen maar negatief uit de hoek komen.



Soms lijkt het wel alsof ze dit expres doen om angst in de markt te brengen!

Het is Powell's baan om te rapporteren over de toestand van de economie en om een monetair beleid te voeren dat daarop is aangepast. Het is geen lotenverkoper op de kermis.