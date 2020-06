Ook Osram zet in op virusdodend UV-licht

Van dat corona gebeuren lijken we nog lang niet af te zijn,bovendien ben je als je het gehad hebt ook voorlopig niet de oude,een goede vriend had kort en hevig corona,maar kampt nu al weken met zware vermoeidheid,spierpijn en duizelingen,laat signify die lampen produktie maar tot het maximum opvoeren,ik had trouwers veel meer koersgeweld verwacht!

Zelf ga ik nog een extra maal verse peultjes plukken,niets zo goed tegen corona dan verse vitamientjes!!vaart wel!!