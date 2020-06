Ook Osram zet in op virusdodend UV-licht

Gepubliceerd op | Views: 65

MÜNCHEN (AFN) - Verlichtingsproducent Osram Licht voert de productie op van systemen met UV-C-licht, een vorm van ultraviolette straling die virussen doodt. UV-C-licht kan een rol spelen in het bestrijden van het coronavirus. Eerder liet het Nederlandse Signify weten ook meer van dat soort lampen te gaan produceren.

Het Duitse Osram installeerde de UV-C-lichten al in ziekenhuizen in Wuhan en Peking, waar de effectiviteit nogmaals werd gemeten. Verder leverde Osram in China al 10.000 lampen aan scholen en kinderopvang.

Nu gaat Osram de lampen ook buiten China aanbieden. het bedrijf zegt internationale goedkeuring te hebben ontvangen daarvoor.