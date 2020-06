Apple sluit Amerikaanse winkels weer door virus

Gepubliceerd op | Views: 650

CUPERTINO (AFN/BLOOMBERG) - Techreus Apple sluit elf Amerikaanse winkels weer vanwege het oplaaien van het coronavirus in verschillende staten. Het bedrijf doet dat naar eigen zeggen uit voorzorg. Het gaat om Apple Stores in Florida, Arizona, North Carolina en South Carolina.

Apple had net vrijwel alle winkels in de Verenigde Staten weer geopend. Die waren geruime tijd dicht vanwege maatregelen om het virus in te dammen.

In veel Amerikaanse staten zijn de beperkingen de afgelopen weken ingetrokken. In lang niet alle staten was het virus echter al onder controle, wat nu leidt tot een nieuwe stijging van het aantal besmettingen.