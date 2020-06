Europese beurzen met winst weekeinde in

Wat een gok casino is het geworden meer meldingen over corona virussen en de beurs blijft maar up up. Waarom naar beneden als het toch alleen maar blijft stijgen allemaal bangmakerij die lockdowns hadden nooit moeten komen. Wat zijn we ermee opgeschoten miljoenen armer geworden en miljoenen zonder werk. En de verhogingen die er nog gaan komen voor voor leef omstandigheden die zo meteen niet kunt betalen en dan nog eens miljoenen armer. Omdat het zogenaamd goed met de economie gaat.